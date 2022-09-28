После трагедии в Ижевске Минниханов поручил проверить, насколько безопасно в школах Татарстана

Результаты проверок будут предоставляться лично Минниханову. Фото: Олег ЗОЛОТО

После трагедии, которая произошла в Ижевске 26 сентября, глава Татарстана Рустам Минниханов поручил проверить, как обстоят дела с безопасностью в местных школах. Для этого будут сформированы выездные группы, в которые войдут сотрудники Росгвардии и МЧС по республике.

Результаты проверок учебных учреждений будут предоставляться лично Минниханову.

Напомним, 26 сентября вооруженный мужчина ворвался в ижевскую школу №88 и открыл огонь. В итоге погибли 17 человек, в том числе 11 детей. Еще 39 сотрудников и учащихся пострадали. Сам злоумышленник застрелился.

После случившегося Рустам Минниханов обратился к главе Удмуртии Александру Бречалову с соболезнованиями. В телеграмме он отметил, что это горе острой болью отозвалось в сердцах всех татарстанцев.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Жители Набережных Челнов просят Минниханова обезопасить их детей после трагедии в Ижевске

Горожане создали петицию, в которой написали, что, по их мнению, должно измениться в школах и детсадах (подробности)

Врачи из Татарстана отправились в Ижевск для помощи пострадавшим в ходе стрельбы в школе №88

В столицу Удмуртии вылетели 18 специалистов: нейрохирурги, анестезиологи-реаниматологи, травматологи, психиатры и психологи (подробности)

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram