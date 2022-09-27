Жители Набережных Челнов просят Минниханова обезопасить их детей после трагедии в Ижевске

Среди прочего родители просят трудоустроить в учебные учреждения сотрудников ЧОП или Росгвардии. Фото: Олег ЗОЛОТО

После трагедии в ижевской школе жители Набережных Челнов создали петицию, адресованную как мэру городу Наилю Магдееву, так и главе Татарстана Рустаму Минниханову. В ней они просят сделать процесс прибывания в детсадах и обучения в школах более безопасным.

Петиция распространяется в соцсетях. Она состоит из 11 пунктов, которые родителям кажутся важными для реализации. Среди таковых:

1. Установка в учебных учреждениях КПП, кнопок вызова экстренных служб и информировании об эвакуации;

2. Оборудование окон на первых этажах бронебойным стеклом, а также установка бронебойных дверей;

3. Трудоустройство квалифицированной охраны из ЧОПов или Росгвардии;

4. Установка при входе камер с распознаванием лиц или организация пропускного режима;

5. Наличие в классах аптечки для оказания первой помощи;

6. Приглашение для инструктажа сотрудников силовых ведомств;

7. Приглашение медиков для инструктажа о первой медпомощи;

8. Приглашение психологов для выявления психических расстройств у подростков;

9. Организация систематического инструктажа и тестирования по безопасности жизнедеятельности;

10. Закрытие кабинетов на время уроков;

11. Закрытие учреждений на время пребывания в них детей.

Со своей стороны родители обещают также говорить с детьми о правилах поведения в стрессовых ситуациях и быть внимательными к подозрительным объектам.

Напомним, ранее сообщалось, что на площади Азатлык организован временный мемориал в память о погибших в школе Ижевска. Неравнодушные горожане несут туда цветы и игрушки.

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