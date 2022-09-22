Глава Татарстана Рустам Минниханов дал старт строительству жилого комплекса на территории речного порта Казани

На этом месте в основном построят дома средней этажности. Фото: president.tatarstan.ru

В этот четверг, 22 сентября, территорию речного порта Казани посетил глава Татарстана Рустам Минниханов. Там он принял участие в церемонии начала строительства нового жилого комплекса. Первый символический камень был заложен в районе улице Портовая. Это станет первым шагом в масштабной реновации промышленной зоны.

- Было несколько попыток подойти к этой площадке, разные проекты были. Если посмотреть на Казань, то все есть, кроме выхода к Волге, чтобы люди могли жить и наслаждаться ее красотой. Мне понравились системность и уникальный подход к решению этой задачи, - отметил во время церемонии Рустам Минниханов. - Это будет другой уровень комфорта, это новая глава архитектурных решений для Казани. Вот такой высокий стандарт. Я прошу инвесторов учесть — это должен быть пример, к которому наш город должен стремиться. Увидите — оказаться здесь, жить в этом микрорайоне будет престижно и очень комфортно.

Так, планируется, что будущий жилой комплекс будет состоять из домов средней этажности, которые будут представлять собой отдельный квартал с площадью более 100 тысяч квадратных метров. В архитектуре этого ЖК авторы проекта отразили татарскую национальную идентичность. Например, очертаниях домов будет проглядываться образ башни Сююмбике. А их фасады украсят подобием татарской национальной вышивки XIX века.

В итоге на территории речного порта Казани должны возвести 1,5 миллиона квадратных метров жилья и 1,3 миллиона «квадратов» офисных помещений. К слову, эта многофункциональная застройка не вся будет средней этажности. В будущем жилом комплексе предусмотрели и высотки. Они будут исполнять роль доминанты в ключевых точках.

Кроме того, в ходе реновации данную территорию также собираются насытить общедоступными культурными площадками. Поэтому и была предусмотрена пешеходная связь жилого комплекса с центром Казани.

Напомним, эта реновация пройдет в два этапа. Так, первый предполагает строительство 337 тысяч квадратных метров жилья, школы на 1 224 места и восьми детских садов на 1 380 мест, а также организацию прогулочной набережной протяженностью 1,3 километра и сквера. А вот второй этап пока еще находится в разработке. Срок реализации масштабной реновации примерно 10 лет. Она потребует инвестиций порядка 500 миллиардов рублей.

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