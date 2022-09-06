Проект трансформации территории планируется реализовать за 10 лет. Фото: Алина НИЗАМОВА

Во вторник, 6 сентября, на Восточном экономическом форуме Казань и «Сбербанк» подписали соглашение о реновации территории речного порта в столице Татарстана. Свои подписи под документами поставили мэр города Ильсур Метшин и первый зампредседателя правления банка Александр Ведяхин.

По предварительным расчетам, общая сумма инвестиций в развитие территории составит около 500 миллиардов рублей. Сейчас там находятся находятся неработающие предприятия, склады и заброшенные помещения, но в будущем появятся жилые дома, административные здание, кафе и набережная. Зеленью покроется не менее 25% от общей площади территории.

Проект трансформации речного порта планируется реализовать за 10 лет. К работе будут привлечены в том числе ведущие московские архитекторы.

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