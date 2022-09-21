Избранный главой Марий Эл Юрий Зайцев сообщил, что в республике военкоматы уже начали оповещать тех, кто подлежит частичной мобилизации

Юрий Зайцев всецело поддержал решение Владимира Путина. Фото: mari-el.gov.ru

Недавно избранный главой Марий Эл Юрий Зайцев всецело поддержал решение Владимира Путина об объявлении в стране частичной мобилизации.

- Указ главы государства будет исполнен в том количестве и в сроки, которые Минобороны России определило для нашего региона, - написал Зайцев в своем официальном телеграм-канале.

По его словам, в Марий Эл военкоматы уже начали оповещать местных жителей, которые подлежат частичной мобилизации.

- Под моим руководством в регионе действует призывная комиссия по частичной мобилизации. Правительство республики обеспечит всю необходимую работу в данном направлении, - отметил Юрий Зайцев.

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