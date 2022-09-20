В Набережных Челнах арестовали подозреваемого в организации поджога авто на парковке

Мужчине вменяют умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городской суд Набережных Челнов отправил под домашний арест предполагаемого заказчика поджога авто на Московском проспекте. В собственной квартире без возможности свободного передвижения мужчина пробудет до 15 ноября. Ему вменяют умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений.

Напомним, инцидент произошел ночью на 15 сентября. Огонь с BMW перекинулся еще не шесть машин: Chevrolet, Hyundai, еще один BMW, Mitsubishi, «ВАЗ 2112» и «ВАЗ 2114». Сразу после преступления по подозрению в непосредственном поджоге был задержан 40-летний местный житель.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram