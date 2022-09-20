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Происшествия20 сентября 2022 8:09

В Набережных Челнах арестовали подозреваемого в организации поджога авто на парковке

Он будет находиться под домашним арестом до 15 ноября
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Мужчине вменяют умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений.

Мужчине вменяют умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Городской суд Набережных Челнов отправил под домашний арест предполагаемого заказчика поджога авто на Московском проспекте. В собственной квартире без возможности свободного передвижения мужчина пробудет до 15 ноября. Ему вменяют умышленное уничтожение или повреждение имущества из хулиганских побуждений.

Напомним, инцидент произошел ночью на 15 сентября. Огонь с BMW перекинулся еще не шесть машин: Chevrolet, Hyundai, еще один BMW, Mitsubishi, «ВАЗ 2112» и «ВАЗ 2114». Сразу после преступления по подозрению в непосредственном поджоге был задержан 40-летний местный житель.

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