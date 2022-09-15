Ночью на парковке в Набережных Челнах загорелись сразу семь автомобилей

Две машины были охвачены огнем полностью, остальные - частично. Фото: МЧС Татарстана

В ночь на четверг, 15 сентября, на парковке у дома №80А по Московскому проспекту произошел пожар. Огонь охватил сразу несколько автомобилей, в том числе иномарок. Когда на место прибыли пожарные, BMW и Chevrolet горели полностью, а у Hyundai полыхал капот, крыло, правые двери и крыша.

Частично пострадали еще один BMW (задний бампер, задняя правая дверь), Mitsubishi (капот, передний бампер, передние фары), «ВАЗ 2112» (передний бампер, передние фары) и «ВАЗ 2114» (задняя левая фара).

- Предполагаемая причина произошедшего - поджог, - говорят в МЧС Татарстана.

ЧП произошло у дома №80А по Московскому проспекту. Фото: МЧС Татарстана

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram