В Набережных Челнах задержали подозреваемого в поджоге автомобилей на парковке

В отношении горожанина возбуждено уголовное дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Набережных Челнах задержали предполагаемого виновника пожара на парковке, который произошел ночью на Московском проспекте. Им оказался 40-летний местный житель. Мужчина признался, что поджег автомобиль BMW, пламя с которого распространилось еще на шесть машин.

Размер ущерба и мотивы поджога устанавливаются. Фото: МЧС Татарстана

В совершенном горожанин раскаивается, но это не освобождает его от ответственности. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Умышленные уничтожение или повреждение имущества путем поджога». Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

- Размер ущерба и мотивы поджога устанавливаются, - сообщают в пресс-службе МВД по Татарстану.

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