Казанский «Ак Барс» обыграл нижегородское «Торпедо», но Знарку матч не понравился

Несмотря на победу, главный тренер команды Олег Знарок остался недоволен качеством игры. Фото: ak-bars.ru

В среду, 14 сентября, на льду «Татнефть-Арены» встретились казанский «Ак Барс» и нижегородское «Торпедо». Очередной матч чемпионата КХЛ закончился со счетом 2:1 в пользу хозяев. Победную шайбу в ворота противников забросил нападающий Вадим Шипачев.

Несмотря на победу, главный тренер «барсов» Олег Знарок остался недоволен качеством игры.

- Нужно проявлять характер, переламывать все, выходить на свой уровень, - заявил он журналистам после матча.

Напомним, ранее казанцы уступили минскому «Динамо» со счетом 2:3. Это было второе поражение «Ак Барса» в текущем сезоне. До того они проиграли московскому «Динамо» со счетом 0:2.

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