Знарок заявил, что будет штрафовать своих игроков за частые удаления. Фото: ak-bars.ru

В четверг, 8 сентября, на льду «Татнефть Арены» состоялся хоккейный матч между «Ак Барсом» и «Адмиралом». Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу казанцев. Однако главному тренеру команды-победителя игра не понравилась. Олег Знарок заявил, что будет штрафовать своих игроков за частые удаления.

- Трудно назвать это игрой, столько нервов и сил потратили, когда можно было спокойно обыгрывать эту команду. Помешал настрой, может быть, дисциплина. Играем, получая по 6-8 удалений за период, причем удаления никакие, ненужные. <...> Эта игра меня не устраивает, - заметил Знарок в ходе пресс-конференции после матча.

Главный тренер отметил, что игра с «Адмиралом» очень контрастирует с победой «Ак барса» над ЦСКА. Напомним, ту встречу казанцы закончили со счетом 5:1 в свою пользу.

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