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Спорт9 сентября 2022 5:29

Главный тренер «Ак барса» о победе казанцев над «Адмиралом»: «Эта игра меня не устраивает»

Главный тренер «Ак барса» Олег Знарок прокомментировал победу казанцев над «Адмиралом»
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Знарок заявил, что будет штрафовать своих игроков за частые удаления. Фото: ak-bars.ru

Знарок заявил, что будет штрафовать своих игроков за частые удаления. Фото: ak-bars.ru

В четверг, 8 сентября, на льду «Татнефть Арены» состоялся хоккейный матч между «Ак Барсом» и «Адмиралом». Встреча завершилась в овертайме со счетом 2:1 в пользу казанцев. Однако главному тренеру команды-победителя игра не понравилась. Олег Знарок заявил, что будет штрафовать своих игроков за частые удаления.

- Трудно назвать это игрой, столько нервов и сил потратили, когда можно было спокойно обыгрывать эту команду. Помешал настрой, может быть, дисциплина. Играем, получая по 6-8 удалений за период, причем удаления никакие, ненужные. <...> Эта игра меня не устраивает, - заметил Знарок в ходе пресс-конференции после матча.

Главный тренер отметил, что игра с «Адмиралом» очень контрастирует с победой «Ак барса» над ЦСКА. Напомним, ту встречу казанцы закончили со счетом 5:1 в свою пользу.

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