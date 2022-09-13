Казанский «Ак Барс» уступил минскому «Динамо» со счетом 2:3

Игра состоялась на льду «Татнефть Арены» 12 сентября. Фото: ak-bars.ru

В понедельник, 12 сентября, на льду стадиона «Татнефть Арена» в Казани встретились местный «Ак Барс» и минский «Динамо». Очередной матч чемпионата КХЛ закончился со счетом 2:3 в пользу гостей. Решающую шайбу в ворота казанцев забросил Седрик Пакетт.

После игры главный тренер «Ак Барс» Олег Знарок заявил, что это было «обидное поражение».

- Никогда не обсуждал на публике своих игроков, как бы они ни сыграли. Я разберусь с ними сам в раздевалке. У нас хорошая команда, терпение нужно, терпение. Я тоже думал, что все пойдет хорошо, но бывают такие моменты, когда не идет, - заявил он журналистам.

Напомним, это уже второе поражение «барсов» в текущем сезоне. Ранее они уступили московскому «Динамо» со счетом 0:2.

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