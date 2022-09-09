В ДРКБ Татарстана приехала Елена Малышева

К слову, это уже не первый ее визит в эту детскую больницу. Фото: Минздрав Татарстана

В пятницу, 9 сентября, в ДРКБ Татарстана приехала врач и телеведущая Елена Малышева. Она посетила Центр детской онкологии, гематологии и хирургии.

Малышева уже приезжала туда в 2020 году, когда Центр был еще на стадии строительства. Сейчас же она ознакомилась с тем, как в учреждении организован процесс взаимодействия всех служб и структур, а также пообщалась с детьми, которые смогли победить рак.

Центр детской онкологии, гематологии и хирургии ДРКБ был открыт в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в июне 2021 года. В нем маленьких пациентов диагностируют при помощи современного оборудования, а также проводят высокотехнологичное лечение и раннюю реабилитацию ребят с онкологической, гематологической и иммунологической патологией.

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