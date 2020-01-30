«Спокойные, милые ребята»: Елена Малышева высказалась о пациентах казанского вытрезвителя

В четверг, 30 января, в Казань приехала телеведущая Елена Малышева. Сначала она вместе с главой Минздрава Татарстана Маратом Садыковым она посетила детскую республиканскую клиническую больницу, а после отправилась в городской вытрезвитель – центр помощи «Возрождения».

- Это место в Казани особое. «Повести на Голубятников» тут значит - повести в вытрезвитель. Медвытрезвителей в стране нет, а в Казани их не закрыли. Только теперь он называется не медвытрезвитель, а красиво – центр помощи «Возрождение», - рассказала своим подписчикам в Instagram телеведущая.

Экскурсию по учреждению Малышевой провел его руководитель Михаил Игнатьев.

Фото: instagram.com/malysheva.live

После ведущая поговорила с фельдшерами и главным врачом вытрезвителя Рамилем Хайретдиновым. Именно в разговоре с ними она пришла к выводу, что пьяные в Татарстане – спокойные, милые ребята.

- К нам буйные не поступают, - отметила фельдшер Марина Шинкаренко.

- Пьяные в Татарстане спокойные, милые ребята, - удивилась телеведущая.

После, она сама смогла в этом убедиться. Малышева поговорила с двумя пациентами «Возрождения» Сергеем и Рашидом. Они оба были доставлены в вытрезвитель ночью. Кем именно – не помнят.

Фото: instagram.com/malysheva.live

Фото: instagram.com/malysheva.live

Сергей признается, что выпивает часто. Вместе с этим он хочет вернуться к семье в Брянск, но у него не хватает на это денег. У Рашида также есть родные и даже несколько внуков, но пристрастие к алкоголю порой оказывается сильнее любви к близким.