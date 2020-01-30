В Казань приехала известная телеведущая Елена Малышева

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:06:29+03:00

Она уже посетила детскую республиканскую клиническую больницу [фото]

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В четверг, 30 января, в Казань приехала телеведущая Елена Малышева. Вместе с главой Минздрава Татарстана Маратом Садыковым она посетила детскую республиканскую клиническую больницу. Экскурсию по медучреждению главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана

Особое внимание Малышева уделила онкогематологическому центру, который находится в стадии строительства. Известно, что в рамках визита пройдут съемки очередного выпуска программы «Здоровье».

- Ранее Елена Васильевна неоднократно посещала клинику, всякий раз отмечая, что учреждение меняется исключительно в лучшую сторону, - отмечает пресс-служба Минздрава.

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана

ИСТОЧНИК KP.RU