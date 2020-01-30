В Казань приехала известная телеведущая Елена Малышева
В четверг, 30 января, в Казань приехала телеведущая Елена Малышева. Вместе с главой Минздрава Татарстана Маратом Садыковым она посетила детскую республиканскую клиническую больницу. Экскурсию по медучреждению главный врач ДРКБ Айрат Зиатдинов.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана
Особое внимание Малышева уделила онкогематологическому центру, который находится в стадии строительства. Известно, что в рамках визита пройдут съемки очередного выпуска программы «Здоровье».
- Ранее Елена Васильевна неоднократно посещала клинику, всякий раз отмечая, что учреждение меняется исключительно в лучшую сторону, - отмечает пресс-служба Минздрава.
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана
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