Убивший отца и ранивший мать в Набережных Челнах парень играл в молодежке «Рубина»

По версии следствия, после преступления молодой человек похитил банковскую карту родителей и снял с нее 400 тысяч рублей. Фото: Олег ЗОЛОТО

21-летний парень, убивший отца и ранивший мать в Набережных Челнах, оказался игроком молодежки «Рубина». Напомним, что парень – студент одного из колледжей Казани. Он признался, что зарезал отца и ранил мать ножом в живот. Причиной для этого стал конфликт из-за родительского телевизора, который юноша сдал в ломбард. Как оказалось, подозреваемый делал ставки в букмекерских конторах.

По версии следствия, после преступления молодой человек похитил банковскую карту родителей и снял с нее 400 тысяч рублей. Только после этого он вернулся в квартиру и отвез раненую мать в больницу. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

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