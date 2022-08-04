В Набережных Челнах студент-игроман зарезал отца и ранил мать

Преступление произошло в 38 комплексе Набережных Челнов. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Утром в четверг, 4 августа, в квартире одного из домов в 38 комплексе Набережных Челнов было обнаружено тело 62-летнего мужчины. Немногим раньше в больницу с ножевым ранением была доставлена его 61-летняя супруга. По подозрению в преступлении задержан 21-летний сын пары.

Парень – студент одного из колледжей Казани. Он признался, что зарезал отца и ранил мать ножом в живот. Причиной для этого стал конфликт из-за родительского телевизора, который юноша сдал в ломбард. Как оказалось, подозреваемый делал ставки в букмекерских конторах.

По версии следствия, после преступления молодой человек похитил банковскую карту родителей и снял с нее 400 тысяч рублей. Только после этого он вернулся в квартиру и отвез раненую мать в больницу.

- Прибывшие в медицинское учреждение сотрудники полиции установили автомобиль, на котором скрылся подозреваемый, и в ходе последующего преследования задержали его, - сообщает следственное управление СКР по Татарстану.

Возбуждено уголовное дело. Следствие хочет, чтобы на время его расследования, подозреваемый был помещен в СИЗО.

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