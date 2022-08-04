Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Казань
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 августа 2022 14:11

В ГИБДД Татарстана рассказали, как был задержан студент-игроман, зарезавший своего отца

Чтобы его поймать пришлось организовать полицейскую погоню
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
Погоня за его машиной началась, когда он пронесся мимо гаишников на огромной скорости.

Погоня за его машиной началась, когда он пронесся мимо гаишников на огромной скорости.

Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД увидели автомобиль «Ниссан», который пронесся мимо них на огромной скорости. Полицейские поехали за ним и потребовали от нарушителя остановиться.

Но водитель иномарки проигнорировал его. Началась полицейская погоня. Вскоре машина остановилась и оттуда выскочил молодой человек. Он и не думал сдаваться. Вместо этого парень попытался скрыться уже на своих двоих. Лихач успел пробежать два километра, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД.

- В ходе осмотра его машины были обнаружены вещи со следами крови и крупная сумма денег, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

Лихачом на иномарке оказался тот самый 21-летний студент-игроман, который зарезал своего отца и ранил ножом в живот мать.

Напомним, молодой человек превратился в игромана, делая ставки в букмекерских конторах. Фортуна явно не благоволила ему. Так, вечером 3 августа 62-летний отец студента вернулся домой, а телевизора нет. Сын, предположительно, проигравшись в очередной раз, заложил его в ломбард.

Скандал, ссора, ругань – все это быстро переросло в драку с отпрыском. Сын в итоге схватил нож и нанес им отцу несколько ударов. Ранения оказались смертельными и мужчина скончался на месте преступления. В это время в квартиру возвращается мать студента-игромана. Тот долго не думая ударил ножом и ее. Женщины была ранена в живот.

Ее сын после этого забирает родительскую банковскую карты и снимает с нее 400 тысяч рублей. Только после этого студент сжалился над все еще живой матерью. Он отвез ее на машине в больницу. Сдав раненую родительницу врачам, молодой человек, снова садится за руль и ударяется в бега. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «убийство».

- Подозреваемый уже дал признательные показания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Tele