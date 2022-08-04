В ГИБДД Татарстана рассказали, как был задержан студент-игроман, зарезавший своего отца

Погоня за его машиной началась, когда он пронесся мимо гаишников на огромной скорости. Фото: Николай МЕДВЕДЕВ

В Набережных Челнах сотрудники ГИБДД увидели автомобиль «Ниссан», который пронесся мимо них на огромной скорости. Полицейские поехали за ним и потребовали от нарушителя остановиться.

Но водитель иномарки проигнорировал его. Началась полицейская погоня. Вскоре машина остановилась и оттуда выскочил молодой человек. Он и не думал сдаваться. Вместо этого парень попытался скрыться уже на своих двоих. Лихач успел пробежать два километра, после чего был задержан сотрудниками ГИБДД.

- В ходе осмотра его машины были обнаружены вещи со следами крови и крупная сумма денег, - сообщили в ГИБДД Татарстана.

Лихачом на иномарке оказался тот самый 21-летний студент-игроман, который зарезал своего отца и ранил ножом в живот мать.

Напомним, молодой человек превратился в игромана, делая ставки в букмекерских конторах. Фортуна явно не благоволила ему. Так, вечером 3 августа 62-летний отец студента вернулся домой, а телевизора нет. Сын, предположительно, проигравшись в очередной раз, заложил его в ломбард.

Скандал, ссора, ругань – все это быстро переросло в драку с отпрыском. Сын в итоге схватил нож и нанес им отцу несколько ударов. Ранения оказались смертельными и мужчина скончался на месте преступления. В это время в квартиру возвращается мать студента-игромана. Тот долго не думая ударил ножом и ее. Женщины была ранена в живот.

Ее сын после этого забирает родительскую банковскую карты и снимает с нее 400 тысяч рублей. Только после этого студент сжалился над все еще живой матерью. Он отвез ее на машине в больницу. Сдав раненую родительницу врачам, молодой человек, снова садится за руль и ударяется в бега. В отношении его возбудили уголовное дело по статье «убийство».

- Подозреваемый уже дал признательные показания. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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