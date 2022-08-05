Прокуратура организовала проверку по факту пожара на складе в Казани

Надзорное ведомство планирует установить причины и обстоятельства произошедшего. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Прокуратура Советского района Казани организовала проверку по факту пожара на складе производства незамерзающей жидкости. Огонь на объекте вспыхнул в пятницу, 5 августа.

- В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц, - сообщают в надзорном ведомстве.

По последним данным, возгорание локализовано на площади порядка 900 «квадратов». В результате ЧП пострадал 33-летний рабочий. Мужчину госпитализировали с ожогами.

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram