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Общество5 августа 2022 9:20

Прокуратура организовала проверку по факту пожара на складе в Казани

В результате ЧП пострадал один из сотрудников производства
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Надзорное ведомство планирует установить причины и обстоятельства произошедшего.

Надзорное ведомство планирует установить причины и обстоятельства произошедшего.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Прокуратура Советского района Казани организовала проверку по факту пожара на складе производства незамерзающей жидкости. Огонь на объекте вспыхнул в пятницу, 5 августа.

- В ходе проверки будут установлены причины и обстоятельства произошедшего, а также дана оценка действиям ответственных лиц, - сообщают в надзорном ведомстве.

По последним данным, возгорание локализовано на площади порядка 900 «квадратов». В результате ЧП пострадал 33-летний рабочий. Мужчину госпитализировали с ожогами.

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