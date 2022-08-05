В результате пожара на складе с незамерзающей жидкостью в Казани пострадал человек

Возгорание локализовано. Фото: МЧС Татарстана

По данным на 11:15 пожар на территории склада производства незамерзающей жидкости в казанском поселке Киндери локализован. Огонь бушует на площади порядка 900 квадратных метров.

- Угроза распространения пламени и прочих опасных факторов пожара снята, - сообщает МЧС Татарстана.

Стало известно, что в результате ЧП пострадал 33-летний работник производства. Мужчина получил ожоги и был госпитализирован в РКБ.

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