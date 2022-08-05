В казанском поселке Киндери вспыхнула территория у производственного склада

Площадь возгорания устанавливается.
Фото: МЧС Татарстана
Утром в пятницу, 5 августа, на улице Асылъяр в казанском поселке Киндери начался пожар. По предварительной информации, огонь вспыхнул на территории производственного склада. На месте работают пожарные.
- Площадь возгорания пока устанавливается, - сообщает МЧС Татарстана.
Подробности произошедшего выясняются.
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