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Происшествия5 августа 2022 7:51

В казанском поселке Киндери вспыхнула территория у производственного склада

Не исключено, что очаг возгорания находится на объекте
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Площадь возгорания устанавливается.

Площадь возгорания устанавливается.

Фото: МЧС Татарстана

Утром в пятницу, 5 августа, на улице Асылъяр в казанском поселке Киндери начался пожар. По предварительной информации, огонь вспыхнул на территории производственного склада. На месте работают пожарные.

- Площадь возгорания пока устанавливается, - сообщает МЧС Татарстана.

Подробности произошедшего выясняются.

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