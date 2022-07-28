Арестованный Александр Игонов уволен с поста замглавы Приволжского управления Ростехнадзора

Сейчас он находится в СИЗО, куда отправлен решением суда до 21 сентября. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, что Александр Игонов, обвиняемый в мошенничестве и злоупотреблении полномочиями, уволен с поста замглавы Приволжского управления Ростехнадзора. Об этом сообщает «Реальное время».

Напомним, по версии следствия, Игонов навязал руководству ООО «Группа Энергострой» невыгодный договор с подконтрольной ему компанией «Спекторстрой», согласно которому последняя должна была провести строительный аудит Казанской ТЭЦ-1. Сумма контракта составила порядка пяти миллионов рублей. Эти деньги были похищены обвиняемым, считают следователи.

Игонов арестован на два месяца - до 21 сентября. Вслед за ним в СИЗО был отправлен топ-менеджер Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин. Следователи считают, что именно он является руководителей фирмы «Спекторстрой».

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