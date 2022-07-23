По делу о крупном мошенничестве арестован топ-менеджер Казанского вертолетного завода

Ильдар Мустафин проведет в СИЗО два месяца. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вместе с Замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александром Игоновым по делу о мошенничестве в особо крупном размере арестован топ-менеджер Казанского вертолетного завода Ильдар Мустафин. По версии следствия, он является руководителей фирмы «Спекторстрой», через которую Игоновым были похищены пять миллионов рублей.

Напомним, следствие утверждает, что Игонов навязал руководству ООО «Группа Энергострой» невыгодный договор с подконтрольной ему компанией «Спекторстрой», согласно которому последняя должна была провести строительный аудит Казанской ТЭЦ-1. Сумма контракта составила порядка пяти миллионов рублей. По предварительным данным, эти обвиняемый присвоил себе, хотя своей вины он сейчас не признает.

Мустафин проведет в СИЗО ближайшие два месяца. Свою причастность к мошенничеству он отрицает.

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