Замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова отправили в СИЗО

Свою причастность к преступлению мужчина не признает. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В отношении замглавы Приволжского управления Ростехнадзора Александра Игонова возбуждено уголовное дело по факту мошенничества и злоупотребления должностными полномочиями. На время его расследования мужчина отправлен в СИЗО.

По версии следствия, Игонов навязал руководству ООО «Группа Энергострой» невыгодный договор с подконтрольной ему компанией «Спекторстрой», согласно которому последняя должна была провести строительный аудит Казанской ТЭЦ-1. Сумма контракта составила порядка пяти миллионов рублей. Эти деньги были похищены обвиняемым, считают следователи.

Свою причастность к преступлению Игонов не признает.

Напомним, накануне в Приволжском управлении Ростехнадзора прошли обыски. Параллельно с этим полицейские побывали в здании АО «Татэнерго».

Следите за актуальными новостями Татарстана, Марий Эл и Чувашии в нашем ВКонтакте, а также подписывайтесь на каналы КП-Казань в Яндекс.Дзен и Telegram