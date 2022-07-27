Минздрав Татарстана опроверг информацию о масочном режиме в медучреждениях республики

Данная антиковидная мера продолжает носить рекомендательный характер. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В среду, 27 июля, ряд СМИ Татарстана начал распространять информацию о том, что в медучреждения республики пускают только в масках. Однако Минздрав региона опровергает это.

- Ношение масок для пациентов и посетителей в медучреждениях носит рекомендательный характер. Средства индивидуальной защиты обязаны носить только медики, - заявили «КП-Казань» в ведомстве.

Напомним, ранее Роспотребнадзор Татарстана заявлял, что осенью в республике могут вновь ввести масочный режим, который был отменен в начале июня. Это будет сделано в случае ухудшения эпидситуации с COVID-19 или подъема заболеваемости ОРВИ.

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