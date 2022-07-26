Осенью в Татарстане могут вновь ввести масочный режим

По последним данным, коллективный иммунитет местного населения к коронавирусу составляет 6,9%. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Роспотребнадзоре Татарстана заявили, что в случае ухудшения эпидситуации с COVID-19 или сезонного подъема заболеваемости ОРВИ в республике могут вновь ввести масочный режим. Пока предпосылок к этому нет, но все может измениться осенью, сообщает «Ъ-Казань» со ссылкой на управление.

Отметим, что за последнее время коллективный иммунитет местного населения к коронавирусу снизился до 6,9%. Ежедневно в регионе выявляется около 40 новых зараженных.

Жители Татарстана ходили в масках более двух лет – с конца апреля 2020 года до начала июня 2022 года.

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