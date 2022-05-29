В отношении капитана теплохода, севшего на мель, возбудили уголовное дело

У капитана судна выявлены признаки алкогольного опьянения. Фото: МЧС Татарстана

В Татарстане в отношении капитана теплохода, севшего на мель, возбуждено уголовное дело об оказании услуг по перевозке пассажиров, не отвечающих требованиям безопасности.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте Следственного комитета России проводится проверка, направленная на установление всех обстоятельств и причин происшествия. Допрашиваются свидетели.

Следствие установило, что около 8:50 в воскресенье, 29 мая, на 1308 километре Волги сел на мель прогулочный теплоход «Метеор Восход-51», двигавшийся в Свияжск из Казани. На борту находились 30 человек, в том числе 2 ребёнка.

В результате сильного толчка восемь пассажиров получили телесные повреждения, их осмотрели медики. У капитана судна выявлены признаки алкогольного опьянения.

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