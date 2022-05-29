У капитана теплохода, севшего на мель, выявлены признаки алкогольного опьянения

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка. Фото: МЧС Татарстана

В результате сильного толчка восемь пассажиров теплохода «Восход-51», севшего на мель в воскресенье, 29 мая, получили телесные повреждения. Пострадавших осмотрели медики. У капитана выявлены признаки алкогольного опьянения, сообщает пресс-служба центрального межрегионального следственного управления на транспорте следственного комитета России.

Обстоятельства происшествия устанавливаются, проводится проверка.

Напомним, теплоход «Восход-51» при выходе с речного порта Казани сел на мель. Известно, что он выполнял рейс «Казань-Свияжск». На борту находились 30 человек, в том числе 2 ребёнка.

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