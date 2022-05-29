В Казани теплоход «Восход-51» сел на мель

Для проведения работ по снятию с мели прибыли теплоходы «Москва 160» и «Альметьевск». Фото: МЧС Татарстана

В воскресенье, 29 мая, теплоход «Восход-51» при выходе с речного порта Казани сел на мель. Известно, что он выполнял рейс «Казань-Свияжск». На борту находились 30 человек, в том числе 2 ребёнка. Погибших нет, сообщили в МЧС Татарстана.

Судовому ходу теплоход не мешает, повреждений судна нет. Для проведения работ по снятию с мели прибыли теплоходы «Москва 160» и «Альметьевск». Взаимодействие установлено с рядом ведомств, в том числе, с Министерством экологии и природных ресурсов республики, МВД по Татарстану, Следственным управлением Следственного комитета России по республике, прокуратурой и другими.

Погибших нет. Фото: МЧС Татарстана

Причина происшествия устанавливается, также сообщает МЧС Татарстана. Всего для ликвидации последствий привлечено от РСЧС 22 человек и 8 единиц техники, из них от МЧС России - 3 человека и 2 единица техники.

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