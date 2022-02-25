В Чувашию вместо 300 жителей ДНР и ЛНР прибудут 600

Люди еще не прибыли, а в Чебоксарах для них уже организовывают централизованный сбор гуманитарной помощи. Фото: Алина НИЗАМОВА

В начале недели в Чувашию планировалось доставить порядка 300 жителей ДНР и ЛНР, но теперь у республики новая вводная.

- К нам планируется группа из 600 человек, поэтапно, – заявил глава республики Олег Николаев. - Если ситуация будет развиваться в том же ключе, то есть, если люди будут прибывать, надо оперативно провести все запланированные мероприятия: прием людей, медосмотр и определение тех, кто нуждается в медицинском сопровождении, оформление необходимых бумаг с точки зрения миграционного законодательства, организации поддержки.

По словам Николаева, от жителей Чувашии поступает очень много сообщений с предложением помочь прибывающим из ДНР и ЛНР. Например, пенсионеры-преподаватели собираются бесплатно обучать детей вынужденных переселенцев. Поэтому было дано приручение, создать соответствующие платформы для сбора и систематизации информации о таких предложениях.

- Важно, чтобы мы их по специальностям распределили. То есть, надо собрать информацию в одном месте, затем по отраслям распределить и сформировать для дальнейшей организации, - сказал глава Чувашии.

Кроме того, Олег Николаев поручил администрации Чебоксар организовать сбор гуманитарной помощи для прибывающих жителей ДНР и ЛНР так, чтобы люди знали куда обращаться и были места для хранения принесенных ими вещей.

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