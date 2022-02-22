В Чувашии из-за прибытия беженцев ДНР и ЛНР ввели режим повышенной готовности

Прибывших в республику разместят в двух санаториях. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С этого вторника, 22 февраля, и до особого распоряжения в связи с прибытием беженцев из ДНР и ЛНР в Чувашии вводится режим повышенной готовности. Соответствующее распоряжение уже подписал глава республики Олег Николаев.

Так, согласно документу, местным органам исполнительной власти совместно с органами местного самоуправления, в том числе, поручено организовать и провести необходимые мероприятия по приему, размещению и всестороннему обеспечению беженцев. Так, например, Минтруда Чувашии займется их социально-бытовым обустройством.

Кроме того, для решения организационных вопросов по пребыванию беженцев на территории региона была создана рабочая группа.

Напомним, в Чувашию прибудут порядка 300 жителей ДНР и ЛНР. Их планируют разместить в санаториях «Лесная сказка» и «Надежда». На их базе для прибывших организуют работу миграционной службы и банков, которые окажут помощь в первичном оформлении беженцев.

- Мы должны, прежде всего, осмотреть людей исходя из состояния их здоровья, и оказать должную медицинскую помощь. Ну и вторая составляющая - это проведение всех необходимых процедур с точки зрения миграционного законодательства, - отметил глава Чувашии Олег Николаев.

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