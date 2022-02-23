Средства из резервного фонда будут потрачены на временное размещение граждан и их питание Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Содержание беженцев из ДНР и ЛНР обойдется Ульяновской области в 24 миллиона рублей. Денег, которые будут выделены из резервного фонда региона, должно хватить на месяц, сообщает местное Минсоцзащиты.

Напомним, накануне в Ульяновск прибыли около 600 эвакуированных, среди которых есть новорожденные. Их лично встречал глава области Алексей Русских. С вокзала беженцев доставили в пункты временного проживания - санатории и гостиницы региона.

В связи с прибытием беженцев в Ульяновской области был введен режим чрезвычайной ситуации. В Ульяновске развернули два пункта приема гуманитарной помощи по адресам улица Ленина, 146 и улица Гагарина, 1. Там принимают: нескоропортящиеся продукты, гигиенические товары, мыльные принадлежности и сезонную одежду.