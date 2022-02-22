Губернатор Ульяновской области лично встретил беженцев из ДНР и ЛНР

В Ульяновск прибыли около 600 эвакуированных, в том числе дети. Фото: скриншот

Утром во вторник, 22 февраля, в Ульяновск прибыл поезд с первыми беженцами из ДНР и ЛНР - около 600 человек, среди которых новорожденные. На вокзале их лично встретил губернатор области Алексей Русских. Вместе с ним эвакуированных ждали волонтеры, которые предложили им всю необходимую помощь.

Русских пообщался с беженцами, в том числе Татьяной Евгеньевной - пожилой женщиной, прибывшей в Ульяновск с пятью внучками, младшей из которых полгода. Ее дочери работают в МЧС, а потому были вынуждены остаться вместе с мужьями на Донбассе, сообщает правительственный телеграм-канал.

Некоторые беженцы взяли вместе с собой питомцев. Всех их - и людей, и животных - уже посадили в автобусы и отправили в пункты временного размещения - санатории и лагеря.

Напомним, накануне в связи с прибытием беженцев в Ульяновской области был введен режим чрезвычайной ситуации. В Ульяновске развернули два пункта приема гуманитарной помощи по адресам улица Ленина, 146 и улица Гагарина, 1. Там принимают : нескоропортящиеся продукты, гигиенические товары, мыльные принадлежности и сезонную одежду.