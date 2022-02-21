Из-за приема беженцев из ДНР и ЛНР в Ульяновской области введен режим ЧС

Власти региона окажут беженцам всю необходимую медицинскую, социальную и психологическую помощь. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В связи с приёмом беженцев из ДНР и ЛНР в Ульяновской области ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответсвующее решение было принято в понедельник, 21 февраля, на заседании местного оперштаба по вопросам организации приёма, размещения и поддержки граждан, вынужденно покинувших Украину, под председательством губернатора региона Алексея Русских.

Напомним, около 600 беженцев, в том числе 80 детей, 28 из которых новорожденные, должны прибыть в Ульяновск 22 февраля. Их разместят в восьми гостиницах и санаториях. Вместе с тем, в районах ведётся работа по организации дополнительных мест временного проживания граждан.

Беженцам будет оказана вся необходимая медицинская, социальная и психологическая помощь. Их обеспечат питанием и вещами первой необходимости. Дети смогут продолжить учебу в местных школах.

В Ульяновске развернули два пункта приема гуманитарной помощи по адресам улица Ленина, 146 и улица Гагарина, 1. Там принимают : нескоропортящиеся продукты, гигиенические товары, мыльные принадлежности и сезонную одежду.

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