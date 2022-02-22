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Общество22 февраля 2022 15:55

В Набережных Челнах сразу несколько комплексов остались без электричества

Их снова начали подключать, но это удалось сделать не со всеми домами
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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По сообщениям горожан, свет пропал в начале четвертого.

По сообщениям горожан, свет пропал в начале четвертого.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В этот вторник, 22 февраля, в Набережных Челнах в начале четвертого произошло массвое оключение света – без электричества остались дома в четвертом, пятом, шестом, а также в 26-ом, 27-ом и 30-ом комплексах. Об этом сообщили сами местные жители в соцсетях.

По их словам, к устранению произошедшего аварийщики вроде приступили и электричество начало появляться в обесточенных домах, но, правда, не во всех. Во тьме продолжают пребывать дома в 26-ом и 27-ом комплексах.

Напомним, нечто похожее происходила в городе утром 9 февраля, когда чуть ли не половина комплексов остались без света, а также на улицах в час-пик встали трамваи. Причиной произошедшего стало аварийное отключение подстанции.

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