Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Казань
+2°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество21 февраля 2022 15:49

ИТ-парк Набережных Челнах обесточили, повредив кабель

Его сотрудники вынуждено перешли на удаленку
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Свет пропал в следствии проведения земляных работ.

Свет пропал в следствии проведения земляных работ.

Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В этот понедельник, 21 февраля, в Набережны Челнах здание ИТ-парка осталось без электричества. Пока разбирались, как это произошло. Сотрудникам пришлось перейти на удаленку. В самом ИТ-парке всех заверяют, что несмотря на это отключение дата-центр, расположенный в здании, продолжил свою работу – включилось аварийное питание.

Также было установлено, что пропажа электричества была связана с повреждением кабеля при проведении земляных работ. Сразу после этого на месте начались восстановительные работы.