ИТ-парк Набережных Челнах обесточили, повредив кабель

Свет пропал в следствии проведения земляных работ. Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

В этот понедельник, 21 февраля, в Набережны Челнах здание ИТ-парка осталось без электричества. Пока разбирались, как это произошло. Сотрудникам пришлось перейти на удаленку. В самом ИТ-парке всех заверяют, что несмотря на это отключение дата-центр, расположенный в здании, продолжил свою работу – включилось аварийное питание.

Также было установлено, что пропажа электричества была связана с повреждением кабеля при проведении земляных работ. Сразу после этого на месте начались восстановительные работы.