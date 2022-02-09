Половина Набережных Челнов резко осталась без электричества

Причиной отключения стала авария на местной подстанции. Фото: Олеся ФЕОФИЛОВА

В эту среду, 9 февраля, рано утром – около 4.15, в соцсети от жителей Набережных Челнов начали поступать сообщения о том, что в их домах резко пропал свет. Из них стало понятно, что без электричества осталось половина города - 2, 3, 5, 7, 19, 26, 27, 28, 29, 56, 59 микрорайоны, а также Центральный и Автозаводской районы.

Люди наперебой начали звонить в аварийные службы. Тем, кому повезло и им ответили, узнали, что на местной подстанции произошла авария, пока ее последствия устраняются, света в домах не будет.

Аварийное отключение подстанции также повлияло и на работу общественного транспорта Набережных Челнов – в утренний час-пик встали трамваи, а также на работу насосы в системе отопления – в квартирах начали остывать батареи. Через несколько часов электричество все же удалось вернуть в дома.

- Электроснабжение восстановлено. Приносим извинения за доставленные неудобства, - официально ответила горожанам администрация Набережных Челнов.

Подробности произошедшей аварии на подстанции, правда, так никто и не сообщил.