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Общество21 февраля 2022 8:25

В Ульяновскую область прибудут около 600 беженцев из ЛНР и ДНР, среди которых есть новорожденные

В ближайшее время в регионе может быть введен режим ЧС
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
Первый поезд с беженцами должен приехать в Ульяновск 21 февраля.

Первый поезд с беженцами должен приехать в Ульяновск 21 февраля.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во вторник, 22 февраля, в Ульяновск прибудет первый поезд с беженцами из ДНР и ЛНР. Среди 600 человек будут около 80 детей, в том числе 28 новорожденных, сообщает благотворительный фонд «Дари добро».

– Тысячи жителей: женщины, дети,пожилые люди покинули родной дом, чтобы спасти свои жизни с практически пустыми руками. Сегодня все они нуждаются в нашей помощи, – пишут волонтеры в соцсетях, замечая, что помимо еды и одежды людям нужны будут детские коляски и кроватки.

В Ульяновской области уже развернут и работает центр помощи беженцам. В скором времени в регионе может быть объявлен режим ЧС из-за необходимости решения вопросов размещения, социальной защиты и организации всестороннего обеспечения прибывших лиц.

Детям, которые были вынуждены покинуть Родину, готовы предложить места в ульяновских школах и детсадах.

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