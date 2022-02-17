В Набережных Челнах после возмущения горожан переплату за отопление вернуть жильцам 29 домов

Будет сделан перерасчет в квитанциях за февраль. Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Исполком Набережных Челнов по поручению мэра города Наиля Магдеева индивидуально разобрался с каждой жалобой от горожан на высокую оплату за отопление в декабре и январе - через разные источники официально поступило 35 обращений.

Арифметическая ошибка произошла только в системе начисления МУП «Автозаводский», в других управляющих компаниях ничего подобного найдено не было, сообщил во время пресс-конференции первый зам руководителя Исполкома Набережных Челнов Илья Зуев.

Тем же горожанам, которым по ошибке выставили плату за отопление больше положенного, а это жители 29 домов, сделают перерасчет. Он будет отражен в квитанциях за февраль.

В Исполкоме города отмечают, что стоимость одной гигакалории для жителей Набережных Челнах равна 1 758,91 рубля, а до этого – 1 684,78 рубля. Когда как, по заверениям Ильи Зуева, в Нижнекамске, Казани, Уфе, Ижевске и Кирове гигакалория для населения дороже.

- В Набережных Челнах тариф самый низкий. У кого возникают вопросы, можно обратиться в управляющую компанию или в мэрию. Я лично приму всех, у кого, по их мнению, есть нарушения или ошибки. Пожалуйста, во вторник или четверг записывайтесь, приходите. Разберемся по каждой квартире индивидуально, - сказал Зуев.

Расчеты за отопление в Набережных Челнах производятся исходя из среднесуточной температуры. Так, если в декабре она составляла -4,56 градуса, то в январе этот показатель был равен уже -11,5 градуса, сообщили в городском управлении информационной политики и по связям с общественностью.