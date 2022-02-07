Жители Набережных Челнов недовольны высокой квартплатой

Местные власти уверяют, что значительного увеличения по тарифам не было. Фото: Александр ГЛУЗ

Недовольные суммами в квитанциях по оплате коммунальных услуг жители Набережных Челнов обратились за разъяснениями в местный Исполком. На что первый заместитель его руководителя Илья Зуев ответил, что значительного увеличения по тарифам не было и обратившиеся люди имели задолженности по квартплате ранее.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что по итогам 2021 года Набережные Челны обогнали Москву по среднему «чеку» за коммунальные услуги. Житель татарстанского автограда платил 4 772 рубля в месяц, что на 1 297 рублей больше, чем житель столицы.