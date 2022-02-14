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Общество14 февраля 2022 12:45

Мэр Небрежных Челнов Наиль Магдеев поручил разобраться с большими суммами в платежках за коммуналку

Горожане пожаловались, что за январь им выставили, по их мнению, завышенные счета за отопление
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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По словам градоначальника, если это будет необходимо, надо сделать перерасчет. Фото: nabchelny.ru

По словам градоначальника, если это будет необходимо, надо сделать перерасчет. Фото: nabchelny.ru

В этот понедельник, 14 февраля, ан еженедельном совещании в администрации Набережных Челнов мэр города Наиль Магдеев поручил разобраться с завышенными платежками за коммуналку, причем в каждом случае с применением индивидуального похода.

Для этого, по словам градоначальника, надо привлечь также и сотрудников управляющих компаний, которые выписали горожанам такие счета. В случае если нужно будет сделать перерасчет, горожанам должны сообщить.

Магдеев отметил, что самая большая сумма в платежках была именно за отопление, когда как тариф на него не менялся, да и особых морозов не было, поэтому при стоимости гигакалории 1 758 рублей оно никак не может быть дороже чем, в других городах.

Напомним, жители Набережных Челнов начали жаловаться после того, как получили счета-фактуры за январь, где значилось, что им нужно оплатить значительную сумму именно за отопление.

После чего руководитель Исполкома Фарид Салахов заявил - он не согласен с тем, что квартплата в татарстанском автограде выше, чем в любом другом городе России. Рост цен за отопление в январе он объяснил понижением среднемесячной температуры.