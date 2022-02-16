В Казани частично восстановили прежние маршруты автобусов №28а, №43 и №54

Полностью прежнюю схему движения вернут после того, как закончатся работы на аварийном участке коллектора.

Схема движения автобусов по маршрутам №28а, №43 и №54 в столице Татарстана частично восстановлена.

Так, по направлению от моста Миллениум в сторону улицы Читаева они вновь обслуживают пассажиров на остановках «Алексея Козина» и «Сибгата Хакима». При этом автобусы все еще заезжают на остановку «Чистопольская».

Напомним, движение по указанным маршрутам было изменено в связи с аварийным состоянием северного коллектора по улице Амирхана.

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