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Общество16 февраля 2022 10:32

В Казани частично восстановили прежние маршруты автобусов №28а, №43 и №54

Они были изменены из-за аварийного состояния северного коллектора по улице Амирхана
Олег ЛУГОВОЙ
Олег ЛУГОВОЙ
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Полностью прежнюю схему движения вернут после того, как закончатся работы на аварийном участке коллектора.

Полностью прежнюю схему движения вернут после того, как закончатся работы на аварийном участке коллектора.

Схема движения автобусов по маршрутам №28а, №43 и №54 в столице Татарстана частично восстановлена.

Так, по направлению от моста Миллениум в сторону улицы Читаева они вновь обслуживают пассажиров на остановках «Алексея Козина» и «Сибгата Хакима». При этом автобусы все еще заезжают на остановку «Чистопольская».

Напомним, движение по указанным маршрутам было изменено в связи с аварийным состоянием северного коллектора по улице Амирхана.

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