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Общество10 января 2022 8:06

Реконструкция аварийного коллектора в Казани обойдется в 1,6 миллиарда рублей

В 2022 году работы проведут на улицах Чистопольская, Фатыха Амирхана и на проспекте Ямашева
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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Ремонт будет проводиться в несколько этапов, начиная с февраля.

Ремонт будет проводиться в несколько этапов, начиная с февраля.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Казани продолжаются работы по восстановлению повреждений от провалов и обрушения на третьем северном коллекторе. Начиная с февраля 2022 года на улицах Чистопольская, Фатыха Амирхана и проспекте Ямашева реконструируют два километра аварийных участков. Ориентировочная стоимость работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.

Реконструкция станет возможна после устранения всех аварийных ситуаций. На минувших новогодних праздниках на коллекторе круглосуточно велась работа. Каждый день там были задействованы 80 человек и 40 единиц техники. Удалось устранить девять провалов на проспекте Ямашева и улице Фатыха Амирхана. Еще четыре провала на улице Чистопольская ликвидируют в текущем месяце, сообщили власти города.

Ранее в целях безопасности временно перекрывали съезд с улицы Амирхана на улицу Чистопольская в сторону «Ак Барс Арены». Также из-за коммунальной аварии из маршрута троллейбуса №1 временно убрали остановку «Улица Чистопольская»