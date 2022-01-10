Реконструкция аварийного коллектора в Казани обойдется в 1,6 миллиарда рублей

Ремонт будет проводиться в несколько этапов, начиная с февраля. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Казани продолжаются работы по восстановлению повреждений от провалов и обрушения на третьем северном коллекторе. Начиная с февраля 2022 года на улицах Чистопольская, Фатыха Амирхана и проспекте Ямашева реконструируют два километра аварийных участков. Ориентировочная стоимость работ оценивается в 1,6 миллиарда рублей.

Реконструкция станет возможна после устранения всех аварийных ситуаций. На минувших новогодних праздниках на коллекторе круглосуточно велась работа. Каждый день там были задействованы 80 человек и 40 единиц техники. Удалось устранить девять провалов на проспекте Ямашева и улице Фатыха Амирхана. Еще четыре провала на улице Чистопольская ликвидируют в текущем месяце, сообщили власти города.

Ранее в целях безопасности временно перекрывали съезд с улицы Амирхана на улицу Чистопольская в сторону «Ак Барс Арены». Также из-за коммунальной аварии из маршрута троллейбуса №1 временно убрали остановку «Улица Чистопольская»