В феврале в Казани начнется реконструкция третьего северного коллектора

Для сохранения инфраструктуры будут использовать технологию полимерного рукава. Фото: kzn.ru

Ремонт третьего северного коллектора в Казани стартует в феврале текущего года. Длина участка для реконструкции составляет более 2,3 километра. На проведение данных работ направят 1,6 миллиарда рублей, из них 400 миллионов рублей – на первый этап ремонта.

Мэр города Ильсур Метшин отметил, что реконструкция должна быть выполнена максимально быстро и качественно, чтобы в следующие 50 лет проблем на данном участке не возникало.

В настоящее время работы осложняются существующими провалами. Четыре из них уже устраняют. Для сохранения инфраструктуры во время реконструкции будут применять современную технологию полимерного рукава. При ремонте на дорогах будут временно ограничивать движение, сообщает мэрия города.