Оспаривание приговора экс-главе Татфондбанка Роберту Мусину перенесли на конец марта

Сам Мусин продолжает находится в камере СИЗО. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В эту среду, 16 февраля, Верховный суд Татарстана должен был приступить к рассмотрению апелляции по приговору Роберта Мусина – экс-главы рухнувшего Татфондбанка. Но процесс закончился, не успев начаться. Дело в том, что ряд лиц еще не ознакомился с материалами, касающихся оспаривания решения первой судебной инстанции. Поэтому было принято решение перенести его рассмотрение на 23 марта.

Напомним, в конце сентября 2021 года Роберта Мусина, который по сей день продолжает находится в камере СИЗО, признали виновным в злоупотреблении должностными полномочиями, которые привели к многомиллиардному ущербу, - всего шесть эпизодов. Его приговорили к 12 годам колонии общего режима, хотя прокуратура просила для бывшего банкира 14 лет и 9 месяцев колонии. Также по решению суда Мусин должен выплатить 23 миллиарда рублей АСВ, которое сейчас занимается управлением обанкротившегося Татфондбанка. Экс-глава банка не согласился с этим, и его адвокаты подали апелляцию.

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