Мэр Бугульмы пообещал решить проблему общественного транспорта до конца года

Сейчас городские маршруты обслуживает пригородный перевозчик. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Проблема общественного транспорта в Бугульме будет решена до конца 2022 года, пообещал мэр Линар Закиров. На данный момент городу необходимы около 20 автобусов и субсидии для компенсации выпадающих доходов транспортному предприятию.

Сейчас городские маршруты обслуживает пригородный перевозчик, но в будущем это планируется исправить.

Проблема общественного транспорта в Бугульме будет решена до конца 2022 года, пообещал мэр Линар Закиров. На данный момент городу необходимы около 20 автобусов и субсидии для компенсации перевозчику за проезд льготников.

Сейчас городские маршруты обслуживает пригородный перевозчик. Он работает по четырем объединенным маршрутам - №1, №6, №10 и №11/12.

Напомним, в конце прошлого года единственный внутригородской перевозчик перестал работать из-за проверок прокуратуры. Он находится на стадии банкротства, он был не в силах самостоятельно обновить автопарк. Выделить денег на это не получилось, так как с 2016 по 2021 года стоимость проезда в городе составляла всего 18 рублей. Ее, конечно, подняли до 25 рублей. Но это не спасло ситуацию, ведь перевозчик терпел убытки в течении нескольких лет.

А с 17 января уже этого года в Бугульме решили еще поднять стоимость проезда в автобусе – до 30 рублей. Местные власти объяснили это подорожанием топлива и запчастей.