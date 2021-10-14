В Бугульме весь общественный транспорт остановил работу из-за проверок прокуратуры

В городе имеется только одна фирма-перевозчик. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бугульме из-за проверок прокуратуры перестали ходить автобусы. К тому же местная администрация досрочно расторгла договор с перевозчиком. Теперь идет поиск его замены. Тем временем горожане остались без транспорта.

Отмечается, что перевозчик, с которым расторгли договор, является единственной транспортной организацией в Бугульме. Она обслуживала восемь маршрутов. Сейчас перевозчик находится на стадии банкротства, он был не в силах самостоятельно обновить автопарк. Выделить денег на это не получилось, так как с 2016 по 2021 года стоимость проезда в городе составляла всего 18 рублей. В январе ее, конечно, подняли до 25 рублей. Но это не спасло ситуацию, ведь перевозчик терпел убытки в течении нескольких лет.