Стоимость проезда в автобусах Бугульмы поднимут до 30 рублей

В настоящее время пассажиров по городу временно перевозят по четырем объединенным маршрутам. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 17 января в Бугульме стоимость проезда в автобусах повысится до 30 рублей. В районной администрации это объяснили подорожанием топлива, запчастей и расходных материалов для общественного транспорта.

Напомним, в октябре 2021 года весь общественный транспорт Бугульмы временно остановил работу из-за проверок прокуратуры. Исполком города тогда начал поиск нового перевозчика. Сейчас горожан перевозят по четырем объединенным маршрутам - №1, №6, №10 и №11/12.