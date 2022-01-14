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Общество14 января 2022 9:21

Стоимость проезда в автобусах Бугульмы поднимут до 30 рублей

Это связано с подорожанием топлива и запчастей
Регина ШИГАБЕТДИНОВА
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В настоящее время пассажиров по городу временно перевозят по четырем объединенным маршрутам.

В настоящее время пассажиров по городу временно перевозят по четырем объединенным маршрутам.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 17 января в Бугульме стоимость проезда в автобусах повысится до 30 рублей. В районной администрации это объяснили подорожанием топлива, запчастей и расходных материалов для общественного транспорта.

Напомним, в октябре 2021 года весь общественный транспорт Бугульмы временно остановил работу из-за проверок прокуратуры. Исполком города тогда начал поиск нового перевозчика. Сейчас горожан перевозят по четырем объединенным маршрутам - №1, №6, №10 и №11/12.