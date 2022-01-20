Фазлеева призвала татарстанцев следить за здоровьем детей и пожилых

Татарстанцам Фазлеева снова напомнила о вакцинации. Фото: prav.tatarstan.ru

Вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева в ходе прямого эфира в Instagram отметила, что заболеваемость COVID-19 в республике может возрасти. Однако местные больницы и стационары готовы к этому - медикаменты имеются в необходимом объеме.

Фазлеева также призвала внимательно следить за здоровьем детей и людей от 60 лет. Кроме того, вице-премьер Татарстана снова напомнила о вакцинации от COVID-19.

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