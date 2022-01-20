В Татарстане у родителей школьников начали собирать согласия на их вакцинацию от коронавируса

Пока рассматривается вакцинация детей только в поликлиниках. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В школах Татарстана начали собирать письменное согласия с родителей на вакцинацию детей от коронавируса. Прививки будут ставить на добровольной основе, сообщил 20 января на пресс-конференции в ДРКБ главный внештатный эпидемиолог Минздрава республики Дмитрий Лопушов.

Он также отметил, что первая партия вакцины для подростков в возрасте от 12 до 17 лет прибудет в Татарстан до конца января. По словам эпидемиолога, в каком формате им будут делать прививку, пока еще определяется. Все зависит от количества поступающих доз «Спутника М» и числа согласия родителей.

Вакцинация детей - добровольное решение их родителей. Фото: Инзиля ШАКИРОВА

Пока в Минздраве Татарстана в качестве основного пути видят вакцинацию в поликлиниках. Но при этом, если возникнет такая необходимость, то прививку будут ставить и в медпунктах образовательных учреждений.

Тем временем, как отметила на пресс-конференции главный внештатный педиатр Минздрава Татарстана Светлана Сенек, сейчас в республике наблюдается всплеск заболевания коронавирусом среди детей.

Так, по ее словам, если в конце прошлого года в ковидном госпитале ДРКБ от инфекции лечение проходили 5-6 юных пациентов, то на данный момент речь идет о уже 43 детях.

Они, как было замечено Светланой Сенек, обычно легко переносят вирус. Тяжелые формы заболевание обретает только при миксте – одновременное заражение кронавирусом и гриппом.

Первые тесты «Спутника М» показали, что из побочных эффектов возможно лишь повышение температуры, ломота, боль и покраснение в месте прививки.