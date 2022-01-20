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Здоровье20 января 2022 11:03

Число зараженных COVID-19 татарстанцев перевалило за 44,7 тысячи

Более 38 тысяч ранее зараженных местных жителей выздоровели, 1,5 тысячи - скончались
Алина ГАБДУЛИНА
Алина ГАБДУЛИНА
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Госпитализация накануне потребовалась 39 инфицированным.

Госпитализация накануне потребовалась 39 инфицированным.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным на четверг, 20 января, в Татарстане выявлено 44 745 случаев COVID-19, в том числе 112 - за минувшие сутки. Большинство последних зараженных - жители Казани (68 человек) и Набережных Челнов (13). Госпитализация накануне потребовалась 39 больным, сообщает Минздрав республики.

Известно, что 38 009 ранее инфицированных татарстанцев выздоровели, 1 540 - скончались. Первый компонент вакцины от вируса в регионе сделали 2 340 730 человек, второй - 1 880 123. Повторную вакцинацию прошел 162 321 местный житель.

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